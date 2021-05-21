Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Радко Гудас, Александер Веннберг, Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг и Райан Ломберг. В составе «Тампы» — Энтони Чирелли, Росс Колтон, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 100-е (38 + 62) очко в играх плей-офф НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.