Скончался арбитр финала ЧМ-1994 Пуль

На 66-м году жизни скончался венгерский судья Шандор Пуль.

Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Пуль три раза признавался судьёй года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Напомним, что венгерский судья работал на финальном матче чемпионата мира по футболу 1994 года между сборными Бразилии и Италии.

Встреча проходила на стадионе «Роуз Боул» в США и завершилась победой сборной Бразилии в серии пенальти со счётом 3:2.

Ранее УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.