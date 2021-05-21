Скончался арбитр финала ЧМ-1994 Пуль
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Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
Пуль три раза признавался судьёй года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Напомним, что венгерский судья работал на финальном матче чемпионата мира по футболу 1994 года между сборными Бразилии и Италии.
Встреча проходила на стадионе «Роуз Боул» в США и завершилась победой сборной Бразилии в серии пенальти со счётом 3:2.
Ранее УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.