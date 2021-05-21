Нападающий «Торонто» Таварес госпитализирован после столкновения в матче с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон и Пол Байрон. В составе «Торонто» — Вильям Нюландер.

Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Канадиенс».

Отметим, что в первом периоде игра была прервана из-за травмы нападающего «Мэйпл Лифс» Джона Тавареса после силового приёма от защитника «Монреаля» Бена Шьяро.

Таварес получил удар коленом в лицо от нападающего «Канадиенс» Кори Перри. Он оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

Как сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём Twitter, нападающий «Торонто» был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.