Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Флориде» в матче плей-офф НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 6:5.
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Радко Гукас, Александер Веннберг, Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг и Райан Ломберг. В составе «Тампы» — Энтони Чирелли, Росс Колтон, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.