Павлюченко рассказал, в чём отличие между игрой в Англии и России

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал об особенностях английского футбола.

«Когда-то я зашёл в район «Арсенал» в Лондоне, приехал в гости к Андрею Аршавину. Вышел из машины, а меня увидели и сказали, чтобы я больше туда не приезжал. У них всё серьезно — это как «Спартак» и ЦСКА. Они гнали меня: «Уезжай отсюда!» Больше в этот район я не приезжал. Динияр Билялетдинов рассказывал, что у «Ливерпуля» и «Эвертона» тоже так. Половина города за одних, а половина — за других. Он говорил, что, когда попал в какой-то паб, думал, что болельщики «Ливерпуля» его убьют. В Англии всё даже пожёстче, чем в России. Для них футбол — это всё. Они сумасшедшие в плане футбола. Играть в Англии и играть в России — это разные вещи, как Mercedes и «Жигули», — заявил Павлюченко в интервью на YouTube-канале «Поз и Кос».

Российский форвард выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.

Ранее Павлюченко заявил, что хочет провести ещё один сезон в профессиональном футболе.