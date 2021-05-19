Павлюченко заявил, что хочет провести ещё один сезон в профессиональном футболе

Нападающий ногинского футбольного клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя» Роман Павлюченко заявил, что хочет провести на профессиональном уровне ещё один сезон.

«Нет, контракт не предлагали, доиграю сезон, а там будет видно, пока больше ничего сказать не могу, по состоянию здоровья определюсь уже позже, доиграю, а там уже решу. Завершу ли карьеру? Может быть, ещё поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

39-летний Павлюченко выступает за «Знамя» с 2019 года. За свою карьеру форвард в разное время выступал за такие клубы, как ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак», «Локомотив» и «Арарат», лондонский «Тоттенхэм Хотспур», краснодарскую «Кубань» и екатеринбургский «Урал».

В составе сборной России Павлюченко стал бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее появилась информация, что Игорь Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году.