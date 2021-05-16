СМИ: Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру после сезона-2021/22.
СМИ: Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщает «Чемпионат», именно с этим связаны переговоры ЦСКА по трансферу голкипера «Химок» Ильи Лантратова с последующей арендой в подмосковный клуб на сезон-2021/22.

35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру выступает за московский клуб. На его счету в общей сложности 673 матча, 285 из которых он отыграл на ноль. В составе ЦСКА он по шесть раз стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Кубка России, семь раз выиграл Суперкубок России и один раз победил в Кубке УЕФА.

В составе сборной России, выступления в которой он завершил после чемпионата мира 2018 года, он стал бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России.

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