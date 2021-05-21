Плющев назвал главных соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил перспективы сборной России на стартующем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Риге.

«После матчей Еврохоккейтура в Чехии, где мы не очень удачно сыграли с хозяевами, мы открываем чемпионат мира игрой с ними же. Это вызывает определённый интерес и ажиотаж. Проигрывать дважды одному и тому же сопернику в течение двух недель негоже. Я надеюсь, что ребята покажут всё, что они могут, проведут работу над ошибками, учтут моменты, которые привели к неудачной игре. Тренеры также внесут некоторые коррективы, поскольку отступать некуда. Будем смотреть и болеть. Я уверен, что задачу выхода в плей-офф мы решим, но основные соперники будут все равно всё те же — североамериканцы и скандинавы. Может быть, ввяжутся в борьбу швейцарцы и немцы», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

21 мая в 16:15 по московскому времени сборная России сыграет с командой Чехии, которой 15 мая уступила на заключительном этапе Евротура со счётом 0:4.

Ранее Рафиков призвал болельщиков поддержать сборную России на ЧМ по хоккею.