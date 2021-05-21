Источник: Гаттузо претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма»

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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Источник: Гаттузо претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма»
  • Reuters

Об этом сообщает CalcioNapoli24. По информации источника, президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высокого мнения о работе 43-летнего итальянца и рассматривает его в числе претендентов на данную должность.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2021 года.

После увольнения Жозе Моуринью в апреле временно исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» был назначен Райан Мэйсон.

Ранее Аллегри ответил отказом на предложение «Тоттенхэма» стать главным тренером команды.

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