СМИ: Аллегри ответил отказом на предложение «Тоттенхэма» стать главным тренером команды

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри отказался стать наставником лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает AS. По информации источника, 53-летний специалист не согласился на условия «Тоттенхэма», поскольку следит за развитием событий в мадридском «Реале», где может уйти в отставку Зинедин Зидан. Аллегри попросил своих представителей не вести переговоры ни с кем, кроме мадридского клуба.

С 2018-го года Аллегри находится без работы. Последним его клубом был «Ювентус», с которым он выиграл пять титулов Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Аллегри сменит Пирло в «Ювентусе» после окончания сезона.