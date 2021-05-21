СМИ: Аллегри ответил отказом на предложение «Тоттенхэма» стать главным тренером команды

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Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри отказался стать наставником лондонского «Тоттенхэма».
СМИ: Аллегри ответил отказом на предложение «Тоттенхэма» стать главным тренером команды
  • Reuters

Об этом сообщает AS. По информации источника, 53-летний специалист не согласился на условия «Тоттенхэма», поскольку следит за развитием событий в мадридском «Реале», где может уйти в отставку Зинедин Зидан. Аллегри попросил своих представителей не вести переговоры ни с кем, кроме мадридского клуба.

С 2018-го года Аллегри находится без работы. Последним его клубом был «Ювентус», с которым он выиграл пять титулов Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Аллегри сменит Пирло в «Ювентусе» после окончания сезона.

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