Черчесов высказался о первой тренировке сборной России в рамках подготовки к Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о первой тренировке в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Черчесов высказался о первой тренировке сборной России в рамках подготовки к Евро-2020
  • Reuters

«Сегодня у нас начинается сбор, это абсолютно новая история, поэтому и ощущения другие по сравнению с тем, что было три года назад. Вы правильно заметили: тренировка была полувосстановительная и полуигровая. С первой секунды сказал, что играем в ручным тормозом: не надо надрываться. Но мыслить надо быстро и принимать правильно решения. Мозги надо правильно настраивать, поэтому просили действовать умно и в квадрате, и в игре», — приводит слова Черчесова Sport24.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу начала подготовку к Евро-2020.

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