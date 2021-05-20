Баста — о критике Шлеменко в адрес Моргенштерна: мне кажется, тема слишком раздута

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) в очередной раз высказался о критике российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко в адрес рэпера Моргенштерна.

«8-го числа написал Александру в директ: «Доброе утро! С победой! Будешь в Москве — дай знать, встретимся». Когда он обратился ко мне, сказал, что нужно обсудить какие-то непонятные моменты… Я готов. Готов с любым человеком встречаться, обсуждать, разговаривать. Мне кажется, тема Моргенштерна раздута и форсирует её Александр Палыч Шлеменко», — цитирует Басту Sport24.

По его мнению, музыка Моргенштерна является не очень хорошей, но не стоит навешивать на него ярлыки, что он якобы ответственен за воспитание всех детей, хотя на самом деле за это отвечают непосредственно родители. Баста также отметил, что Шлеменко является большим спортсменом и ему лучше поднимать другие и более важные темы, а история с Моргенштерном не очень понятна для Вакуленко.

«Получается, он определяет Моргенштерна неким бесом, а это уже из духовной области. Вопрос: каким образом Александр Павлович это видит? Не является ли он прозорливым старцем, который видит такие вещи? При этом, уверен, что Александр Павлович Шлеменко делает всё это от чистого сердца», — сказал Баста.

Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» Артём Голубев не поддержал инициативу бойцов ММА запретить концерты Моргенштерна.