Голубев не поддержал инициативу бойцов ММА запретить концерты Моргенштерна

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Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев высказался относительно инициативы ряда бойцов ММА запретить концерты известного рэпера Моргенштерна на территории России.
Голубев не поддержал инициативу бойцов ММА запретить концерты Моргенштерна
  • © Футбольный клуб Уфа

«Я спокойно отношусь к этому. Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я её слушаю. Если кому-то это не по душе — пожалуйста, выбирайте то, что придётся по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать… Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу», — сказал Голубев в интервью RT.

Ранее футболист рассказал, на какой музыке вырос.

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