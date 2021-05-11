Футболист «Уфы» Голубев рассказал, на какой музыке вырос

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Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев сказал, какую музыку слушал в детстве.
Футболист «Уфы» Голубев рассказал, на какой музыке вырос
  • © ФК «Уфа»

«Баста, Гуф — слушал их в детстве, поэтому они и сейчас остаются в топе. Сюда же могу отнести тот же «Ленинград», «Ляписа Трубецкого». Я меломан, не могу сказать, что слушаю исключительно рэп, хип-хоп или рок. Могу и Михаила Круга послушать, и AC/DC, и «Мумий Тролль», — признался Голубев в интервью RT.

При этом он также сказал, что в настоящее время слушает таких исполнителей, как Скриптонит и T-Fest, а в юности предпочитал Эминема.

«На Эминеме, можно сказать, вырос. В начале 2000-х он был очень популярен. Получал огромное удовольствие от его песен. Но как сказал, в детстве я не зацикливался на каком-то определённом стиле. В то же время слушал того же «Короля и Шута», — добавил Голубев.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слухи об интересу «Краснодара» и «Локомотива» к Голубеву.

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