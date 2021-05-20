Москалёва и Ерёмин в миксте обыграли венгерских кёрлингистов на ЧМ в Шотландии

Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин одолели представителей Венгрии Дороттью Паланчу и Жолта Киша в матче кругового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.

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Встреча завершилась со счётом 6:2. Для российского дуэта это уже третья победа на турнире. Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты обыграли команду Австралии на ЧМ среди смешанных пар.