Москалёва и Ерёмин в миксте обыграли венгерских кёрлингистов на ЧМ в Шотландии
Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин одолели представителей Венгрии Дороттью Паланчу и Жолта Киша в матче кругового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.
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Встреча завершилась со счётом 6:2.
Для российского дуэта это уже третья победа на турнире.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты обыграли команду Австралии на ЧМ среди смешанных пар.
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