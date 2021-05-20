Газзаев высказался о работе Олича в ЦСКА

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе нынешнего наставника команды Ивицы Олича.
Газзаев высказался о работе Олича в ЦСКА
  • РИА Новости

«Лично мне жаль, что в такую мясорубку кинули молодого тренера. Прекрасный человек и отличный игрок, он многое сделал для ЦСКА, будучи футболистом. Но сейчас, практически не имея тренерского опыта, попал в команду, которая должна побеждать в каждой встрече. Ответственность — совсем иная!» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, было бы целесообразно до конца сезона оставить на посту главного тренера Виктора Гончаренко, а уже летом назначить Олича.

«У Ивицы появилась бы возможность за два месяца присмотреться к команде, а затем провести с ней полноценный подготовительный период. Это было бы логично. А так парня бросили в озеро: выплыл — хорошо, не выплыл — потонул. И теперь на него вешают все неудачи», — сказал он.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте, сменив на посту главного тренера Гончаренко.

Ранее Газзаев назвал провальным выступление ЦСКА в прошедшем сезоне.

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