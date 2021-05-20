Газзаев назвал провальным выступление ЦСКА в прошедшем сезоне

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21.
Газзаев назвал провальным выступление ЦСКА в прошедшем сезоне
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Ничего не происходит случайно. Всё к этому шло. На протяжении последних четырёх лет мы видели планомерное снижение результатов. Команда перестала брать трофеи, не попадала в Лигу чемпионов. И теперь сделан следующий шаг вниз», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, шестое место ЦСКА в РПЛ — это провальный результат.

«И руководители, и тренерский штаб, и игроки должны чётко осознавать причины случившегося и правильно отреагировать. Когда ЦСКА 20 лет подряд выступает в еврокубках — это репутация. Это бренд клуба. А репутацию терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Непопадание в Европу — безусловно, удар по международному авторитету ЦСКА», — сказал он.

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА набрал 50 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее Гинер заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

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