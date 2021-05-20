Точилин: разговоры, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — для нищих

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Главный тренер «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин поделился мнением о выступлении «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21.
Точилин: разговоры, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — для нищих
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Разговоры, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — для нищих, которые ищут причины своих неудач не в себе, а в ком-то или чём-то другом. В клубе не обращают на это внимания, движутся в своём направлении. И это главный залог успеха», — цитирует Точилина газета «Известия».

По мнению тренера, попадание «Сочи» в Европу говорит о хорошем уровне команды.

«У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет», — сказал он.

В прошедшем сезоне РПЛ «Сочи» набрал 53 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее Юран не согласился с формулировкой, что «Сочи» можно назвать фарм-клубом «Зенита».

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