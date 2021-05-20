Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ошибку Самсонова в матче с «Бостоном»

Короткая ссылка
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт ответил на вопрос, почему он поставил российского вратаря Илью Самсонова основным на третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли — с «Бостон Брюинз».
Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ошибку Самсонова в матче с «Бостоном»
  • © Reuters

«Самсонов был нашим вратарём на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Андерсону», — цитирует Лавиолетта журналистка Саманта Пэлл в Twitter.

Также тренер высказался о голе «Бостона» в овертайме после ошибки Самсонова и Джеффа Шульца.

«Один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Матч уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хорошую игру», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ и вышел вперёд в серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить