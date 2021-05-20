Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ошибку Самсонова в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт ответил на вопрос, почему он поставил российского вратаря Илью Самсонова основным на третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли — с «Бостон Брюинз».

«Самсонов был нашим вратарём на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Андерсону», — цитирует Лавиолетта журналистка Саманта Пэлл в Twitter.

Также тренер высказался о голе «Бостона» в овертайме после ошибки Самсонова и Джеффа Шульца.

«Один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Матч уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хорошую игру», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ и вышел вперёд в серии.