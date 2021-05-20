Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ошибку Самсонова в матче с «Бостоном»
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«Самсонов был нашим вратарём на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Андерсону», — цитирует Лавиолетта журналистка Саманта Пэлл в Twitter.
Также тренер высказался о голе «Бостона» в овертайме после ошибки Самсонова и Джеффа Шульца.
«Один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Матч уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хорошую игру», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ и вышел вперёд в серии.