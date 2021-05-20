«Бостон» победил «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ и вышел вперёд в серии

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.

Таким образом, «Брюинз» вышел вперёд в серии — 2:1.

Следующая игра команд пройдёт 22 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.

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