«Бостон» победил «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ и вышел вперёд в серии
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.
Таким образом, «Брюинз» вышел вперёд в серии — 2:1.
Следующая игра команд пройдёт 22 мая в Бостоне.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.