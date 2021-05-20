СМИ: «Динамо» предложило €6,5 млн за защитника «Спортинга» Розье

Московское «Динамо» хочет приобрести защитника лиссабонского «Спортинга» Валентена Розье.

По информации SIC Notias, «Динамо» сделало «Спортингу» предложение о покупке Розье. Речь идёт о сумме €6,5 млн.

Однако защитник сообщил руководству лиссабонского клуба о нежелании продолжать карьеру в Российской премьер-лиге.

Напомним, что нынешний сезон игрок проводит в аренде в стамбульском «Бешикташе». Он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Тюкавина рассказал о переговорах по продлению контракта нападающего с «Динамо».