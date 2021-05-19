Агент Тюкавина рассказал о переговорах по продлению контракта футболиста с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что общается с руководством бело-голубых на предмет возможного продления контракта футболиста.

«Мы общаемся с «Динамо» насчёт продления контракта Кости. Движение и понимание, чего мы хотим, а чего они хотят, есть. Думаю, что на 99% Тюкавин останется в «Динамо» после завершения действующего контракта. Про остальные нюансы пока говорить не хочется: подписи ещё нет», — цитирует Сафонова Sport24.

Действующий контракт 18-летнего Тюкавина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2020/21 нападающий провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге, забив три мяча и отдав пять результативных передач.

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