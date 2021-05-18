Transfermarkt определил сборную РПЛ по итогам сезона
- РИА Новости
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В список 23 лучших игроков РПЛ вошли следующие футболисты.
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин», Казань); Антон Шунин («Динамо», Москва); Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва).
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА, Москва); Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург); Деян Ловрен («Зенит», Санкт-Петербург); Самюэль Жиго («Спартак», Москва); Максим Осипенко («Ростов»); Пабло Насименто («Локомотив», Москва); Дуглас Сантос («Зенит», Санкт-Петербург); Илья Самошников («Рубин», Казань).
Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив», Москва); Оливер Абильдгор («Рубин», Казань); Кристиан Нобоа («Сочи»); Вильмар Барриос («Зенит», Санкт-Петербург); Роман Зобнин («Спартак», Москва); Никола Влашич (ЦСКА, Москва).
Нападающие: Джордан Ларссон («Спартак», Москва); Александр Соболев («Спартак», Москва); Артём Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург); Сердар Азмун («Зенит», Санкт-Петербург); Хвича Кварацхелия («Рубин», Казань); Джордже Деспотович («Рубин», Казань).