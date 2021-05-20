«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах одержал победу в матче Кубка Либертадорес
Встреча проходила на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершилась со счётом 2:1.
В составе «Ривер Плейт» забитыми мячами отметились Фабрисио Анхилери и Хулиан Альварес. В составе «Санта-Фе» — Кельвин Осорио.
Отметим, что перед игрой у хозяев из-за заболевания коронавирусной инфекцией выбыли из строя 25 игроков. Среди них оказались четыре вратаря.
Таким образом, место в воротах занял полузащитник Энцо Перес, который совершил пять сейвов.
Ранее сообщалось, что «Дефенса» победила «Палмейрас» и завоевала Суперкубок Южной Америки.