«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах одержал победу в матче Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» одержал победу над «Санта-Фе» в матче пятого тура группы D Кубка Либертадорес.

Встреча проходила на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Ривер Плейт» забитыми мячами отметились Фабрисио Анхилери и Хулиан Альварес. В составе «Санта-Фе» — Кельвин Осорио.

Отметим, что перед игрой у хозяев из-за заболевания коронавирусной инфекцией выбыли из строя 25 игроков. Среди них оказались четыре вратаря.

Таким образом, место в воротах занял полузащитник Энцо Перес, который совершил пять сейвов.

Ранее сообщалось, что «Дефенса» победила «Палмейрас» и завоевала Суперкубок Южной Америки.