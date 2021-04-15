«Дефенса» одержала победу над «Палмейрасом» и завоевала Суперкубок Южной Америки

Аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» в серии послематчевых пенальти обыграл бразильский «Палмейрас» и стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

В основное время матч закончился со счётом 2:1. В составе аргентинского клуба голы на свой счёт записали Брайан Ромеро и Марсело Бенитес, у «Палмейраса» единственный мяч забил Рафаэль Вейга.

Поскольку в первом матче финала победу с аналогичным счётом одержал бразильский коллектив, была назначена серия послематчевых пенальти, в которой точнее оказались аргентинцы — 4:3.

Рекопа Южной Америки — это аналог европейского Суперкубка УЕФА. В двухматчевом противостоянии встречаются обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Челси» впервые встретятся в Лиге чемпионов.