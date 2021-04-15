«Реал» и «Челси» впервые встретятся в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» впервые в своей истории встретятся в рамках Лиги чемпионов УЕФА,
«Реал» и «Челси» впервые встретятся в Лиге чемпионов
  • Reuters

В общей сложности команды в прошлом трижды встречались в официальных матчах, и ещё дважды — в рамках товарищеских турниров в межсезонье.

В финале Кука Обладателей Кубков УЕФА сезона-1970/71, «Челси» сыграл вничью с «Реалом» в первой встрече (1:1), и победил во второй (2:1), став обладателем трофея. Ещё одну победу над командой из Мадрида лондонцы одержали в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1997/98 (1:0).

В матчах товарищеского Международного кубка Чемпионов 2013 и 2016 годов «Реал» одержал победы со счётом 3:1, и 3:2 соответственно.

В рамках предстоящего полуфинала Лиги чемпионов команды сыграют дважды — 27/28 апреля и 4/5 мая. Точные даты будут определены позднее. При этом «Реал» проведёт дома первый матч, а «Челси» примет соперников на своём поле во второй игре.

Ранее сообщалось, что «Реал» в рекордный, 14-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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