Овечкин вышел на второе место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.

Таким образом, Овечкин набрал 134-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на второе место по этому показателю среди левых нападающих, сравнявшись с Бренданом Шенаханом.

Рекорд принадлежит Брайану Проппу, который набрал 148 очков в 160 играх.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.