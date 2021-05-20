Овечкин вышел на второе место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.
Таким образом, Овечкин набрал 134-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на второе место по этому показателю среди левых нападающих, сравнявшись с Бренданом Шенаханом.
Рекорд принадлежит Брайану Проппу, который набрал 148 очков в 160 играх.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.