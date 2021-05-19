В «Нижнем Новгороде» заявили, что Кержаков является кандидатом на пост главного тренера клуба

Короткая ссылка
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что бывший наставник «Томи» Александр Кержаков является одним из кандидатов на должность главного тренера нижегородской команды.
В «Нижнем Новгороде» заявили, что Кержаков является кандидатом на пост главного тренера клуба
  • globallookpress.com

«С главным тренером ещё не определились. Кержаков — один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую премьер-лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование.

Ранее сообщалось, что в «Нижнем Новгороде» хотят видеть Кержакова во главе команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить