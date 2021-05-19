В «Нижнем Новгороде» заявили, что Кержаков является кандидатом на пост главного тренера клуба
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«С главным тренером ещё не определились. Кержаков — один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера», — цитирует Измайлова «Чемпионат».
«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую премьер-лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование.
Ранее сообщалось, что в «Нижнем Новгороде» хотят видеть Кержакова во главе команды.