В «Нижнем Новгороде» заявили, что Кержаков является кандидатом на пост главного тренера клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что бывший наставник «Томи» Александр Кержаков является одним из кандидатов на должность главного тренера нижегородской команды.

«С главным тренером ещё не определились. Кержаков — один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую премьер-лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование.

Ранее сообщалось, что в «Нижнем Новгороде» хотят видеть Кержакова во главе команды.