Источник: в «Нижнем Новгороде» хотят видеть Кержакова во главе команды
- © РИА Новости / Илья Питалев
«Александр Кержаков станет новым главным тренером «Нижнего Новгорода». Видеть лучшего бомбардира в истории сборной России у руля команды — желание губернатора области. В клубе уже ждут Кержакова», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем сезоне 38-летний Кержаков руководил «Томью». Под его руководством команда финишировала в зоне вылета ФНЛ, после чего специалист объявил об уходе с должности главного тренера клуба из Томска.
Ранее сообщалось, что Кержаков может возглавить молодёжную сборную России по футболу.