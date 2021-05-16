Источник: в «Нижнем Новгороде» хотят видеть Кержакова во главе команды

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Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков может возглавить пробившийся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) ФК «Нижний Новгород».
Источник: в «Нижнем Новгороде» хотят видеть Кержакова во главе команды
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Александр Кержаков станет новым главным тренером «Нижнего Новгорода». Видеть лучшего бомбардира в истории сборной России у руля команды — желание губернатора области. В клубе уже ждут Кержакова», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне 38-летний Кержаков руководил «Томью». Под его руководством команда финишировала в зоне вылета ФНЛ, после чего специалист объявил об уходе с должности главного тренера клуба из Томска.

Ранее сообщалось, что Кержаков может возглавить молодёжную сборную России по футболу.

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