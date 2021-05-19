СМИ: Президент «Барселоны» ведёт переговоры с Фликом

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону».
СМИ: Президент «Барселоны» ведёт переговоры с Фликом
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. По информации источника, немецкий специалист является главным претендентом клуба на пост главного тренера. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в данный момент пытается уговорить Флика возглавить сине-гранатовых.

Сам Флик уже пообещал Немецкому футбольному союзу (DFB), что после Евро-2020 сменит Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии. Однако специалист пока не подписал контракт, чем и намерена воспользоваться «Барселона».

Ранее президент «Барселоны» анонсировал изменения в клубе.

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