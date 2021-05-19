Канчельскис считает, что переход в «Кальяри» может пойти на пользу Кокоринуу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход форварда флорентийского клуба Александра Кокорина в «Кальяри».
Канчельскис считает, что переход в «Кальяри» может пойти на пользу Кокоринуу
  • @acffiorentina
  • Twitter

«Для Кокорина главное сейчас — играть в футбол. Если сделка между «Фиорентиной» и «Кальяри» станет гарантом того, что он будет играть за основной состав, то почему бы не перейти. Не очень хорошо постоянно сидеть на лавочке запасных. Может быть, смена обстановки пойдет ему на пользу, и он заиграет. Правда, пока что пользы от переходов из одного клуба в другой мы не видим: в «Спартаке» он не заиграл, в «Фиорентине» не играет, а теперь ещё и «Кальяри». Всё зависит от него, сами понимаете, травмы и остальное — плохая вещь», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Кокорин в сезоне-2020/21 принял участие в трех поединках «Фиорентины» и результативными действиями не отличился. В итальянскую команду он перешёл из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Ранее в «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном переходе Кокорина в «Кальяри».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить