Канчельскис считает, что переход в «Кальяри» может пойти на пользу Кокоринуу

Бывший полузащитник «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход форварда флорентийского клуба Александра Кокорина в «Кальяри».

«Для Кокорина главное сейчас — играть в футбол. Если сделка между «Фиорентиной» и «Кальяри» станет гарантом того, что он будет играть за основной состав, то почему бы не перейти. Не очень хорошо постоянно сидеть на лавочке запасных. Может быть, смена обстановки пойдет ему на пользу, и он заиграет. Правда, пока что пользы от переходов из одного клуба в другой мы не видим: в «Спартаке» он не заиграл, в «Фиорентине» не играет, а теперь ещё и «Кальяри». Всё зависит от него, сами понимаете, травмы и остальное — плохая вещь», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Кокорин в сезоне-2020/21 принял участие в трех поединках «Фиорентины» и результативными действиями не отличился. В итальянскую команду он перешёл из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Ранее в «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном переходе Кокорина в «Кальяри».