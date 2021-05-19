В «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном переходе Кокорина в «Кальяри»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды российского нападающего Александра Кокорина.

«Мы не можем подтвердить, что Кокорин станет частью сделки с «Кальяри». Мы не знаем ничего по поводу появившейся информации», — цитирует Ди Франческо «РБ Спорт».

После своего перехода в «Фиорентину», который состоялся в зимнее трансферное окно, Кокорин провёл только три матча в составе команды, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин может стать частью сделки «Фиорентины» с «Кальяри».