В «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном переходе Кокорина в «Кальяри»

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Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды российского нападающего Александра Кокорина.
В «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном переходе Кокорина в «Кальяри»
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«Мы не можем подтвердить, что Кокорин станет частью сделки с «Кальяри». Мы не знаем ничего по поводу появившейся информации», — цитирует Ди Франческо «РБ Спорт».

После своего перехода в «Фиорентину», который состоялся в зимнее трансферное окно, Кокорин провёл только три матча в составе команды, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин может стать частью сделки «Фиорентины» с «Кальяри».

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