СМИ: Кокорин может стать частью сделки «Фиорентины» с «Кальяри»

Флорентийская «Фиорентина» может включить российского форварда Александра Кокорина в сделку с «Кальяри».

Как сообщает Calciomercatoweb, «Фиорентина» хочет приобрести голкипера «Кальяри» Алессио Краньо и может включить Кокорина, а также полузащитника Лоренцо Венути в сделку по трансферу 26-летнего вратаря.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин провёл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что был удивлён слухами о своём возможном переходе в «Зенит».