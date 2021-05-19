СМИ: Кокорин может стать частью сделки «Фиорентины» с «Кальяри»

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Флорентийская «Фиорентина» может включить российского форварда Александра Кокорина в сделку с «Кальяри».
СМИ: Кокорин может стать частью сделки «Фиорентины» с «Кальяри»
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Как сообщает Calciomercatoweb, «Фиорентина» хочет приобрести голкипера «Кальяри» Алессио Краньо и может включить Кокорина, а также  полузащитника Лоренцо Венути в сделку по трансферу 26-летнего вратаря.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин провёл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что был удивлён слухами о своём возможном переходе в «Зенит».

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