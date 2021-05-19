РФС и ТАИФ проведут урок футбола в Казани с участием экс-футболистов сборной России

Российский футбольный союз (РФС) и группа компаний ТАИФ организуют урок футбола в Казани в рамках финального этапа школьного турнира «Кожаный мяч».

Об этом сообщает пресс-служба РФС. В мероприятии примут участие бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Дмитрий Сычёв, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, а также победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

Урок футбола пройдёт на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Николая Ершова, 7а). Мероприятие начнётся в 10:45. 80 лучших игроков городского этапа «Кожаного мяча» разделятся на две команды и сыграют матч в формате «40 на 40».

Ранее РФС объявил о заключении нового партнёрского соглашения.