РФС и ТАИФ проведут урок футбола в Казани с участием экс-футболистов сборной России

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Российский футбольный союз (РФС) и группа компаний ТАИФ организуют урок футбола в Казани в рамках финального этапа школьного турнира «Кожаный мяч».
РФС и ТАИФ проведут урок футбола в Казани с участием экс-футболистов сборной России
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС. В мероприятии примут участие бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Дмитрий Сычёв, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, а также победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

Урок футбола пройдёт на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Николая Ершова, 7а). Мероприятие начнётся в 10:45. 80 лучших игроков городского этапа «Кожаного мяча» разделятся на две команды и сыграют матч в формате «40 на 40». 

Ранее РФС объявил о заключении нового партнёрского соглашения.

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