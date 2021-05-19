Колосков высказался об идее проводить ЧМ по футболу каждые два года

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что идея проводить чемпионаты мира по футболу через каждые два года является трудновыполнимой.

«Возникает целый комплекс вопросов. Во-первых, как быть с международным календарём? Он и так перегружен. Проводится огромное количество матчей в национальных соревнованиях, еврокубках, турнирах сборных. Футболисты проводят около 70 игр за сезон. К этому добавить ещё отборочные встречи на чемпионат мира — и будет, наверное, уже перебор. Во-вторых, на чемпионате мира уже есть какое-то безумное количество команд. Где найти страну, которая организует такой мундиаль? После Катара он пройдёт сразу в трёх странах. Это уже не чемпионат, а фестиваль. Должна быть одна страна, в которой есть единое законодательство, где болельщикам будет удобно», — сказал Колосков RT.

Также почётный президент РФС акцентировал внимание на финансовой составляющей подобного решения.

«В-третьих, это вопрос финансов. Рекламодатели и телевизионные компании не будут заинтересованы в подобных соревнованиях, потому что чемпионат мира сможет помешать другим глобальным проектам, таким как Олимпийские игры, финалы Кубка Стэнли и НБА, в которые международные корпорации вкладывают деньги. С точки зрения зрителя, это шикарное и классное предложение. Ясно, что все проголосуют, чтобы мундиаль проходил раз в два года. Но есть факторы, о которых будут говорить на конгрессе ФИФА, чтобы мы потом могли уже конкретно по каждой теме обсуждать», — добавил Колосков.

В настоящее время чемпионат мира по футболу проводится один раз в четыре года.

Ранее Колосков выразил мнение, что выход сборной России в 1/4 финала Евро-2020 можно будет назвать успехом.