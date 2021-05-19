McLaren объявил о продлении контракта с Норрисом

Британская команда «Формулы-1» McLaren объявила о продлении контракта с английским пилотом Ландо Норрисом.

Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с 21-летним пилотом носит долгосрочный характер.

«Я с командой уже почти пять лет и чувствую себя частью семьи — не мог представить себе следующий этап карьеры где-то ещё. Моя цель — выигрывать гонки и стать чемпионом «Формулы-1» вместе с McLaren», — заявил Норрис, комментируя подписание нового соглашения с командой.

Норрис выступает за McLaren c 2019 года. Он уже записал в свой актив два подиума — третьи места на Гран-при Австрии-2020 и Гран-при Эмилия-Романьи-2021, а также два лучших круга в гонке.

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