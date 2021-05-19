Лэмпард, Кантона и Кин введены в Зал славы АПЛ

Английская премьер-лига назвала имена трёх новых членов Зала славы АПЛ.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, в Зал славы будут включены экс-хавбек и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, а также легенды «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона и Рой Кин.

Лэмпард провёл 609 (429 за «Челси», 150 за «Вест Хэм Юнайтде», 32 за «Манчестер Сити») матчей в АПЛ, в которых всего забил 177 мячей и отдал 102 голевые передачи, трижды выиграв чемпионат в составе «аристократов».

Кантона стал чемпионом АПЛ четырежды, отыграв за «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтде» 143 и 13 матчей в лиге соответственно, забив суммарно 70 мячей и отдав 55 голевых передач.

Кин отыграл за МЮ и «Нотингем Форест» в 326 и 40 матчах АПЛ, забив суммарно 39 мячей и отдав 22 голевые передачи, и семь раз стал чемпионом лиги в составе «красных дьяволов».

Первыми двумя членами Зала славы АПЛ стали легенда «Арсенала» Тьери Анри и Алан Ширер, известный своими выступлениями за «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберн Роверс» и «Саутгемптон».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обошёл «Челси» по числу титулов в чемпионате Англии.