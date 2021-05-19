Смородская высказалась о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»

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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове и переезде в «Лужники».
Смородская высказалась о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»
  • РИА Новости

«Я бы никогда в жизни не переехала в «Лужники», глупость какая-то! Это неправильный ход со стороны руководства. У «Локомотива» замечательный, прекрасный и уютный стадион. Есть возможность увеличить его мощность, зачем его сносить — непонятно. Ещё при мне проводилась реконструкция всех несущих конструкций. «РЖД Арена» простоит ещё 25 лет как минимум. И зачем такое прекрасное и уютное сооружение сносить? Я не вижу в этом никакого смысла. Как этического, так и финансового. Никакого вообще», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД Арена», открытая в 2002 году и способная вместить 27 320 зрителей.

«Лужники» были открыты в 1956 году и уже трижды реконструировались. Стадион может принять 81 тыс. болельщиков.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.

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