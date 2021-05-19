Федерер: я понимаю, что точно не выиграю «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, победитель 20 турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер оценил свои перспективы на предстоящем «Ролан Гаррос».

«Когда так мало играешь и знаешь, на каком уровне находишься, как можно думать о победе на «Ролан Гаррос»? Сейчас я понимаю, что точно не выиграю «Ролан Гаррос», это не может быть моей целью, по крайней мере с моим нынешним уровнем тенниса. Так что я реалистично оцениваю свои перспективы», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

Он отметил, что в теннисе случаются различные сумасшедшие вещи, но он не помнит ни одного случая, когда 40-летний теннисист, не игравший полтора года, без раскачки побеждал бы в трёх или пяти сетах.

«Поэтому я понимаю пределы своих возможностей. Я несколько раз говорил, что сезон для меня начинается на траве. Сейчас действительно важны ближайшие недели вне зависимости от того, буду ли я играть турниры или нет, вернулся ли я в тур или просто тренируюсь с топ-игроками», — добавил швейцарец.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 13 июня.

Ранее сообщалось, что Надаль одолел Джоковича и выиграл теннисный «Мастерс» в Риме.