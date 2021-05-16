Надаль одолел Джоковича и выиграл теннисный «Мастерс» в Риме

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Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Риме.
Надаль одолел Джоковича и выиграл теннисный «Мастерс» в Риме
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:3. 

Надаль трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и три раза смог выиграть гейм на подаче соперника из шести попыток. При этом у Джоковича пять эйсов, четыре невынужденные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. 

Таким образом, Надаль стал 10-кратным чемпионом турнира в Риме.

Ранее Дарья Касаткина победила Се Шувэй и вышла во второй круг турнира в Парме.

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