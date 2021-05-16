Касаткина победила Шувэй и вышла во второй круг турнира в Парме

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над китаянкой Се Шувэй в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Парме.

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