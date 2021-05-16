Касаткина победила Шувэй и вышла во второй круг турнира в Парме

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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над китаянкой Се Шувэй в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Парме.
Касаткина победила Шувэй и вышла во второй круг турнира в Парме
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Турнир пройдёт с 16 по 23 мая.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв уступил Лоренцо Сонего из Италии и вылетел с турнира ATP в Риме. 

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