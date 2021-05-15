Рублёв уступил Сонего и вылетел с турнира ATP в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от Лоренцо Сонего из Италии в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Reuters