Рублёв уступил Сонего и вылетел с турнира ATP в Риме
Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от Лоренцо Сонего из Италии в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.
В полуфинале Сонего сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Ранее сообщалось, что Джокович победил Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP в Риме.
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