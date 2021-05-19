В Госдуме прокомментировали призыв к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал призыв спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«К сожалению, не всё в конгрессе США делается от большого ума. Мне приятнее было читать заявление Олимпийского комитета США, не поддержавшего этот бойкот. Это популистские высказывания и желание поймать хайп, потому что конгрессмены видят, что нынешняя внешняя политика США — давление на независимые государства, которые не подчиняются их воле», — приводит слова Свищёва Sport24.

Он отметил, что с высокой долей вероятности такое заявление не уйдёт дальше конгресса США.

«Почему нельзя было об этом говорить, когда выбирали страну проведения Олимпиады? Такие же призывы мы слышали по отношению к России и Белоруссии с ЧМ. Бойкотируйте что-то другое и в других местах! Если Пекин выиграл право проведения, то ОИ там и должны пройти. Никакой проблемы тут нет. Надеюсь, что Олимпийский комитет США не поведётся на шантаж и пошлёт свою делегацию на Олимпиаду. В противном случае они накажут не китайцев, а своих болельщиков и спортсменов, которые готовятся к Играм всю свою жизнь. Глупость не должна победить», — добавил депутат.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.