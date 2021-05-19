В конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот. Руководители ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», — приводит слова Пелоси ТАСС.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее биатлонист Самуэльссон высказал мнение, что ОИ не должны проводиться в Китае.

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