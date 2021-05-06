Биатлонист Самуэльссон считает, что ОИ не должны проводиться в Китае

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон рассказал о своём отношении к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае.

«Мне как спортсмену хотелось бы поехать в какое-то другое место. Не думаю, что чемпионаты мира, и прежде всего Олимпийские игры, должны проводиться в таких странах. Я стараюсь оказывать как можно большее влияние, но порой мне кажется, что этого слишком мало. Единственная вещь, которую я могу позволить, — постоянно говорить о том, что думаю. Лишь тогда можно надеяться, что в будущем что-то изменится. Мы видим во всех видах спорта, что такие соревнования используются в целях пропаганды. Конечно, хотелось бы от этого уйти», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ и МОК ещё не договорились об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022.