Биатлонист Самуэльссон считает, что ОИ не должны проводиться в Китае

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Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон рассказал о своём отношении к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае.
Биатлонист Самуэльссон считает, что ОИ не должны проводиться в Китае
  • Reuters

«Мне как спортсмену хотелось бы поехать в какое-то другое место. Не думаю, что чемпионаты мира, и прежде всего Олимпийские игры, должны проводиться в таких странах. Я стараюсь оказывать как можно большее влияние, но порой мне кажется, что этого слишком мало. Единственная вещь, которую я могу позволить, — постоянно говорить о том, что думаю. Лишь тогда можно надеяться, что в будущем что-то изменится. Мы видим во всех видах спорта, что такие соревнования используются в целях пропаганды. Конечно, хотелось бы от этого уйти», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ и МОК ещё не договорились об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022.

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