НХЛ и МОК ещё не договорились об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ещё не достигла договорённости с Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии хоккеистов лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на ежегодном совещании генеральных менеджеров, лига находится на связи с МОК, но на данный момент никакого соглашения об участии игроков лиги в Играх-2022 не достигнуто.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ включила пункт об участии игроков в ОИ в коллективное соглашение.