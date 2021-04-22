НХЛ и МОК ещё не договорились об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022
- РИА Новости
Как сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на ежегодном совещании генеральных менеджеров, лига находится на связи с МОК, но на данный момент никакого соглашения об участии игроков лиги в Играх-2022 не достигнуто.
НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.
Ранее сообщалось, что НХЛ включила пункт об участии игроков в ОИ в коллективное соглашение.