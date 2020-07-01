Источник: НХЛ включила пункт об участии игроков в ОИ в коллективное соглашение

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) включили пункт о допуске хоккеистов на Олимпийские игры в новое коллективное соглашение.
Источник: НХЛ включила пункт об участии игроков в ОИ в коллективное соглашение
  • РИА Новости

Как сообщил в своём Twitter известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн, пункт в выступлении игроков на Играх 2022 и 2026 года включён в коллективное соглашение, переговоры о подписании которого ведут НХЛ и NHLPA.

Отмечается, что также предстоит провести переговоры с МОК по данному вопросу.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее появилась информация, что МОК и IIHF готовы выполнить все требования НХЛ для выступления хоккеистов лиги на ОИ-2022.

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