СМИ: МОК и IIHF готовы выполнить все требования НХЛ для выступления хоккеистов лиги на ОИ-2022
- РИА Новости
По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, МОК и IIHF готовы покрыть все расходы, связанные с участием хоккеистов в Играх, такие как страховые выплаты, затраты на перелёты и прочее, а также возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы.
НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.
Ранее в НХЛ назвали условие, при котором могут отпустить хоккеистов на ОИ-2022.