СМИ: МОК и IIHF готовы выполнить все требования НХЛ для выступления хоккеистов лиги на ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) готовы выполнить все требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для того, чтобы выступающие в лиге игроки смогли принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, МОК и IIHF готовы покрыть все расходы, связанные с участием хоккеистов в Играх, такие как страховые выплаты, затраты на перелёты и прочее, а также возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее в НХЛ назвали условие, при котором могут отпустить хоккеистов на ОИ-2022.