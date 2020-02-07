В НХЛ назвали условие, при котором могут отпустить хоккеистов на ОИ-2022

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказал мнение о возможном выступлении игроков лиги на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Даже если МОК сделает всё, о чём мы просим, то мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого смогли бы обратиться к совету директоров и сказать, что рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам. Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного времени», — приводит слова Дэйли пресс-служба лиги.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков не будет досрочно выходить из коллективного соглашения с НХЛ.