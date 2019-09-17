Профсоюз игроков не будет досрочно выходить из коллективного соглашения с НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) объявила, что не намерена досрочно расторгать действующее коллективное соглашение с лигой.

Как сообщает пресс-служба NHLPA, несмотря на обеспокоенность игроков нынешним соглашением, было принято решение продолжить совместную работу с лигой по снятию острых вопросов вместо расторжения договора.

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры.

Прежде в результате отсутствия действующего договора в НХЛ была одна забастовка игроков, продлившаяся 10 дней, и три локаута — в сезоне-1994/95 (три месяца), в сезоне-2004/05 и в сезоне-2012/13 (пять месяцев).

Ранее Александр Овечкин заявил, что не хочет нового локаута в НХЛ.